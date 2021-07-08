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Новости четверга в Ростове об отмене концертов, ограничениях самокатов и вакцинации

8 июля 2021, 15:26
Фото: Paul K/CC BY 2.0 / flickr.com
Фестиваль Rostov Roof Live перенесли на 2022 год из-за коронавируса, в Ростовскую область поставили новую партию вакцин, а в Ростове ограничили условия использования электронных самокатов. Все самое интересное за день в обзоре RostovGazeta.

Культура отмены

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения числа случаев был отменен фестиваль концертов Rostov Roof Live. Проведение фестиваля было перенесено на 2022 год, об этом официально сообщили организаторы мероприятия.

Фото: pexels.com

Несмотря на попытки защитить свое право провести фестиваль, организаторам пришлось согласиться с решением властей города, сообщивших о невозможности проведения концертов в условиях постоянно возрастающей заболеваемости. На данный момент расписание будущих концертов и даты проведения фестиваля в 2022 остаются неизвестными.

Тотальная вакцинация

Сегодня в Ростовскую область поступила одна из самых крупных партий вакцин за последнее время. Общее число доз составило 174 тысячи препаратов. Большую часть поставки составляли вакцины образца «Спутник V», чья популярность неизменно возрастает с ходом течения прививочной кампании.

Фото: mil.ru

Ранее сообщалось, что более 703 тысяч ростовчан прошли первый этап вакцинирования, и около 496 тысяч человек завершили оба этапа вакцинации.

Взяли под контроль

В Ростове-на-Дону обратили внимание на возрастающую популярность сервисов аренды электросамокатов и приняли решение создать единую платформу для компаний, предоставляющих аренду. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Фото: Marco Verch/CC BY 2.0 / flickr.com

Предполагается, что регулирование работы компаний, определение зон запрета парковки транспорта и их ограничение скорости передвижения позволит увеличить безопасность на дорогах города и для пешеходов, и для водителей электронных транспортных средств.

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