Новости четверга в Ростове об отмене концертов, ограничениях самокатов и вакцинации

Культура отмены
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения числа случаев был отменен фестиваль концертов Rostov Roof Live. Проведение фестиваля было перенесено на 2022 год, об этом официально сообщили организаторы мероприятия.
Несмотря на попытки защитить свое право провести фестиваль, организаторам пришлось согласиться с решением властей города, сообщивших о невозможности проведения концертов в условиях постоянно возрастающей заболеваемости. На данный момент расписание будущих концертов и даты проведения фестиваля в 2022 остаются неизвестными.
Тотальная вакцинация
Сегодня в Ростовскую область поступила одна из самых крупных партий вакцин за последнее время. Общее число доз составило 174 тысячи препаратов. Большую часть поставки составляли вакцины образца «Спутник V», чья популярность неизменно возрастает с ходом течения прививочной кампании.
Ранее сообщалось, что более 703 тысяч ростовчан прошли первый этап вакцинирования, и около 496 тысяч человек завершили оба этапа вакцинации.
Взяли под контроль
В Ростове-на-Дону обратили внимание на возрастающую популярность сервисов аренды электросамокатов и приняли решение создать единую платформу для компаний, предоставляющих аренду. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Предполагается, что регулирование работы компаний, определение зон запрета парковки транспорта и их ограничение скорости передвижения позволит увеличить безопасность на дорогах города и для пешеходов, и для водителей электронных транспортных средств.