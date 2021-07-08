ОБСЕ сообщила о резком ухудшении ситуации на Донбассе у границы с Ростовской областью

В отчете, опубликованном действующим председателем ОБСЕ на Украине послом Хайди Грау, сообщается, что в Донецкой области было зафиксировано 136 случаев нарушения режима прекращения огня, среди которых было зафиксировано семь случаев взрыва. В Луганской области за тот же период было зафиксировано 328 случаев нарушения режима прекращения огня, среди которых половину составили взрывы.
В течение двух последних недель наблюдается тенденция к увеличению числа нарушений, а ситуация на участках разведения сил становится все менее безопасной.
В настоящий момент продолжается наблюдение за гражданским населением, пропускными пунктами, а также местами размещения отведенного для тяжелого вооружения.
Ранее осужденный за кражу гражданин Украины пытался нелегально пересечь границу с Ростовской областью, он был задержан, депортирован и получил запрет на въезд до 2029 года.
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