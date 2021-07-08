ОБСЕ сообщила о резком ухудшении ситуации на Донбассе у границы с Ростовской областью

В отчете, опубликованном действующим председателем ОБСЕ на Украине послом Хайди Грау, сообщается, что в Донецкой области было зафиксировано 136 случаев нарушения режима прекращения огня, среди которых было зафиксировано семь случаев взрыва. В Луганской области за тот же период было зафиксировано 328 случаев нарушения режима прекращения огня, среди которых половину составили взрывы.