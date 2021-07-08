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Ростовские власти опровергли массовое увольнение сотрудников отелей

8 июля 2021, 08:41
Фото: pexels.com
В Ростовской области все отели работают в штатном режиме, а их сотрудники проходят вакцинацию, сообщил региональный министр экономического развития Максим Папушенко.

Ранее президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж сообщила, что из-за требования сделать прививку от коронавируса начали массово увольняться сотрудники отелей и гостиниц.

После этого владельцы некоторых отелей сообщили, что в их гостиницах все спокойно, работники проходят вакцинацию и не собираются увольняться. По словам отельеров, они заинтересованы в вакцинации сотрудников, так как это увеличивает привлекательность объекта для туристов.

Отмечается, что региональные власти совместно с отельерами разрабатывают меры, чтобы исключить распространение инфекции и обеспечить стабильную работу отрасли.

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#Новости#Экономика
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