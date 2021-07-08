Ростовские власти опровергли массовое увольнение сотрудников отелей

Ранее президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж сообщила, что из-за требования сделать прививку от коронавируса начали массово увольняться сотрудники отелей и гостиниц.
После этого владельцы некоторых отелей сообщили, что в их гостиницах все спокойно, работники проходят вакцинацию и не собираются увольняться. По словам отельеров, они заинтересованы в вакцинации сотрудников, так как это увеличивает привлекательность объекта для туристов.
Отмечается, что региональные власти совместно с отельерами разрабатывают меры, чтобы исключить распространение инфекции и обеспечить стабильную работу отрасли.