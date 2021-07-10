В новом сезоне «Ростов-Арена» ограничит число зрителей вдвое

В субботу, 10 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о новых ограничениях, введенных по причине ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
С 12 июля приостанавливается проведение массовых мероприятий в общественных местах, однако спортивные мероприятия на «Ростов-Арене» стали исключением: допуск зрителей на матчи разрешен с условием, что максимальная заполняемость стадиона составит 50% от общего числа, примерно 21 730 мест. Такая же вместимость разрешена при проведении на арене музыкальных и культурных мероприятий.
Ранее в Ростове прошел несанкционированный концерт певицы Zivert, повлекший за собой следственную проверку нарушений режима коронавирусных ограничений.