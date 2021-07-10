rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В новом сезоне «Ростов-Арена» ограничит число зрителей вдвое

10 июля 2021, 17:02
Фото: pixabay.com
Заполняемость трибун «Ростов-Арены» сократят на 50%, говорится в постановлении правительства Ростовской области.

В субботу, 10 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о новых ограничениях, введенных по причине ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

С 12 июля приостанавливается проведение массовых мероприятий в общественных местах, однако спортивные мероприятия на «Ростов-Арене» стали исключением: допуск зрителей на матчи разрешен с условием, что максимальная заполняемость стадиона составит 50% от общего числа, примерно 21 730 мест. Такая же вместимость разрешена при проведении на арене музыкальных и культурных мероприятий.

Ранее в Ростове прошел несанкционированный концерт певицы Zivert, повлекший за собой следственную проверку нарушений режима коронавирусных ограничений.

Материалы по теме
В Ростове-на-Дону из-за угроз отменили концерты фестиваля Rostov Roof LiveМассовые закрытия гостиниц ожидаются в Ростовской области из-за коронавирусаРоспотребнадзор потребовал запретить все массовые мероприятия в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58