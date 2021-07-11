Еще 316 жителей Ростовской области заболели коронавирусом 10 июля

Проживают пациенты в 43 городах и районах, в том числе Ростове и Новочеркасске. В действующих ковидных госпиталях увеличивается количество пациентов, уже занято 2287 мест.
Всего в области провели более трех миллионов исследований на коронавирус и подтвердили 102409 случаев заболевания. Вылечились за это время 91610 граждан, скончались 4815 человек.
Только за последние сутки умерли 11 женщин и 9 мужчин, которым было от 58 до 95 лет. Все они имели хронические заболевания.
Прививки против коронавируса сделали 796 тысяч добровольцев. Напомним, что из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом ужесточили ограничения.