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Еще 316 жителей Ростовской области заболели коронавирусом 10 июля

11 июля 2021, 08:55
Фото: pixabay
В Ростовской области число заболевших коронавирусом за последние сутки выросло на 316 человек, сообщили в правительстве региона.

Проживают пациенты в 43 городах и районах, в том числе Ростове и Новочеркасске. В действующих ковидных госпиталях увеличивается количество пациентов, уже занято 2287 мест.

Всего в области провели более трех миллионов исследований на коронавирус и подтвердили 102409 случаев заболевания. Вылечились за это время 91610 граждан, скончались 4815 человек.

Только за последние сутки умерли 11 женщин и 9 мужчин, которым было от 58 до 95 лет. Все они имели хронические заболевания.

Прививки против коронавируса сделали 796 тысяч добровольцев. Напомним, что из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом ужесточили ограничения.

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