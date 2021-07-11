rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары с 11 по 14 июля

11 июля 2021, 07:47
Фото: pixabay
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожароопасность из-за жары, сообщили в региональном УМЧС.

Штормовое предупреждение касается северо-восточных районов — Боковского и Советского. С 12 по 14 июля ожидается пожароопасность пятого класса.

Отмечается, что в остальных районах в этот период сохранится высокая пожароопасность. В том числе Константиновском, Усть-Донецком, Волгодонском, Цимлянском.

Четвертый класс пожароопасности будет действовать и в воскресенье, 11 июля. Согласно информации синоптиков, в области в эти дни будет сохраняться жаркая погода, температура может подняться до 35 градусов.

Ранее из-за ливня в Тацинской Ростовской области подтопленными оказались 15 домов.

Материалы по теме
Подъезд к главному железнодорожному вокзалу затопило из-за ливней в РостовеСильнейший ливень в Таганроге затопил автобусы и машиныЦентр Ростова затопило из-за крупной коммунальной аварии
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58