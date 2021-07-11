Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары с 11 по 14 июля

Штормовое предупреждение касается северо-восточных районов — Боковского и Советского. С 12 по 14 июля ожидается пожароопасность пятого класса.
Отмечается, что в остальных районах в этот период сохранится высокая пожароопасность. В том числе Константиновском, Усть-Донецком, Волгодонском, Цимлянском.
Четвертый класс пожароопасности будет действовать и в воскресенье, 11 июля. Согласно информации синоптиков, в области в эти дни будет сохраняться жаркая погода, температура может подняться до 35 градусов.