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В Ростове-на-Дону на Таганрогской 10 июля загорелся пассажирский автобус № 65

11 июля 2021, 08:14
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону во время движения загорелся очередной автобус, в этот раз он курсировал по маршруту № 65, сообщили очевидцы.

Пожар произошел на улице Таганрогской 10 июля. По информации издания Donnews, во время движения в районе днища начали вырываться струи пламени.

В салоне в этот момент никого не было, водитель не заметил пожара и продолжал движение. Ему сообщили об этом водители, которые ехали рядом.

Тогда водитель сразу же остановился, а через некоторое время прибыли пожарные.

Напомним, возгорание автобусов стало настоящей проблемой для города. Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявлял, что причиной становятся контрафактные запчасти.

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