В Ростове-на-Дону на Таганрогской 10 июля загорелся пассажирский автобус № 65

Пожар произошел на улице Таганрогской 10 июля. По информации издания Donnews, во время движения в районе днища начали вырываться струи пламени.
В салоне в этот момент никого не было, водитель не заметил пожара и продолжал движение. Ему сообщили об этом водители, которые ехали рядом.
Тогда водитель сразу же остановился, а через некоторое время прибыли пожарные.
Напомним, возгорание автобусов стало настоящей проблемой для города. Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявлял, что причиной становятся контрафактные запчасти.