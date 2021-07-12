Институт МВД в Ростове раскрыл информацию о банде полицейских

Как пояснили в пресс-службе юридического института, участника банды, который занимал в вузе пост заместителя начальника отделения эксплуатации зданий и сооружений отделения тылового обеспечения, уволили в апреле 2021 года. Причиной увольнения стали «отрицательные основания». Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли его руководство.