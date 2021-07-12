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Институт МВД в Ростове раскрыл информацию о банде полицейских

12 июля 2021, 13:11
Фото: рюи.мвд.рф
В юридическом институте МВД в Ростове-на-Дону прокомментировали информацию о банде полицейских, которые в течение семи лет грабили коммерсантов.

Как пояснили в пресс-службе юридического института, участника банды, который занимал в вузе пост заместителя начальника отделения эксплуатации зданий и сооружений отделения тылового обеспечения, уволили в апреле 2021 года. Причиной увольнения стали «отрицательные основания». Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли его руководство.

Также в пресс-службе сообщили, что второй участник банды к органам МВД никакого отношения никогда не имел.

Напомним, банда, которую организовал полицейский, грабила бизнесменов на территории Ростовской области Калмыкии с 2014 года. В настоящее время задержали двоих членов группировки, против них возбудили уголовное дело за бандитизм.

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