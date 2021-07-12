Ограничить цены на ПЦР-тесты в Ростовской области предложили рестораторы

По мнению рестораторов, стоимость теста не должны определять коммерческие структуры, цена должна быть доступной для всех слов населения.
«Если есть задача остановить распространение инфекции и нет возможности сделать это в рамках ОМС или бесплатно, необходимо государственное урегулирование цены на такие услуги», — сказано в сообщении.
В настоящее время стоимость теста определяют коммерческие структуры и не все жители региона могут позволить себе его сделать.
Отмечается, что предложение о закреплении стоимости ПЦР-тестов на региональном уровне направили губернатору Ростовской области Василию Голубеву.
Напомним, на утро понедельника, 12 июля, число вакцинированных жителей Ростовской области достигло 804901 человек.