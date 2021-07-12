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Ограничить цены на ПЦР-тесты в Ростовской области предложили рестораторы

12 июля 2021, 13:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Рестораторы Ростовской области предлагают установить фиксированную цену на ПЦР-тесты, сообщил РБК.

По мнению рестораторов, стоимость теста не должны определять коммерческие структуры, цена должна быть доступной для всех слов населения.

«Если есть задача остановить распространение инфекции и нет возможности сделать это в рамках ОМС или бесплатно, необходимо государственное урегулирование цены на такие услуги», — сказано в сообщении.

В настоящее время стоимость теста определяют коммерческие структуры и не все жители региона могут позволить себе его сделать.

Отмечается, что предложение о закреплении стоимости ПЦР-тестов на региональном уровне направили губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Напомним, на утро понедельника, 12 июля, число вакцинированных жителей Ростовской области достигло 804901 человек.

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