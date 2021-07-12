По две тысячи рублей подарит Сбер родителям школьников

С 15 июля в России стартует прием заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей для сборов ребенка в школу. Выплата предназначена на каждого ребенка возрастом от шести до 18 лет, а для детей с инвалидностью возраст продлили до 23 лет. Заявления будут принимать в ПФР или на портале госуслуг с 15 июля по 1 ноября 2021 года.
Те родители, кто оформит выплату на карту Сбера, смогут получить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. После подписки станут доступны другие подарки: годовая страховка на ребенка от несчастных случаев и две тысячи рублей на шопинг в и в СберМаркете и СберМегаМаркете.
Для этого всего лишь нужно в заявлении на выплату указать реквизиты любой сбербанковской карты.
СберПрайм представляет собой единую подписку на сервисы Сбера и его партнеров, в которую входит онлайн-кинотеатр, музыка и бесплатная сотовая связь. Подписка на СберПрайм делает жизнь гораздо комфортнее и дарит людям больше времени на общение с друзьями и семьей.
«С бонусной подпиской СберПрайм подготовка детей к школе стала более выгодной и удобной для родителей», — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.