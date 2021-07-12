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По две тысячи рублей подарит Сбер родителям школьников

12 июля 2021, 14:50
Фото: Сбербанк
По две тысячи рублей получат от Сбера родители детей от 6 до 18 лет, которые оформят «путинские» выплаты к школе на любую карту банка.

С 15 июля в России стартует прием заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей для сборов ребенка в школу. Выплата предназначена на каждого ребенка возрастом от шести до 18 лет, а для детей с инвалидностью возраст продлили до 23 лет. Заявления будут принимать в ПФР или на портале госуслуг с 15 июля по 1 ноября 2021 года.

Те родители, кто оформит выплату на карту Сбера, смогут получить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. После подписки станут доступны другие подарки: годовая страховка на ребенка от несчастных случаев и две тысячи рублей на шопинг в и в СберМаркете и СберМегаМаркете.

Для этого всего лишь нужно в заявлении на выплату указать реквизиты любой сбербанковской карты.

СберПрайм представляет собой единую подписку на сервисы Сбера и его партнеров, в которую входит онлайн-кинотеатр, музыка и бесплатная сотовая связь. Подписка на СберПрайм делает жизнь гораздо комфортнее и дарит людям больше времени на общение с друзьями и семьей.

«С бонусной подпиской СберПрайм подготовка детей к школе стала более выгодной и удобной для родителей», — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

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