По две тысячи рублей подарит Сбер родителям школьников

С 15 июля в России стартует прием заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей для сборов ребенка в школу. Выплата предназначена на каждого ребенка возрастом от шести до 18 лет, а для детей с инвалидностью возраст продлили до 23 лет. Заявления будут принимать в ПФР или на портале госуслуг с 15 июля по 1 ноября 2021 года.