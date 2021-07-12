rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Постоянно не работающие лифты на Ворошиловском мосту в Ростове признали исправными

12 июля 2021, 17:19
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону проверили все четыре лифта на Ворошиловском мосту, сообщили в городской администрации.

«По итогам проверки установлено, что все 4 панорамных лифта находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Горожанам в очередной раз сообщили, что лифты работают только в праздники и выходные, а также в дни спортивных и культурных мероприятий с 10.00 до 20.00 мск.

Напомним, лифты построили к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но после мундиаля их работу ограничили праздничными днями. Кроме того, жители Ростова неоднократно жаловались, что лифты не работали и в те дни, когда должны были.

Материалы по теме
Построенные к ЧМ-18 лифты сломались на Ворошиловском мосту в РостовеКомпания сорвала срок ремонта лифтов в Ростове на Ворошиловском мостуВласти назвали работающими перетянутые лентой лифты на Ворошиловском мосту в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58