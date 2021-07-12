Постоянно не работающие лифты на Ворошиловском мосту в Ростове признали исправными

«По итогам проверки установлено, что все 4 панорамных лифта находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Горожанам в очередной раз сообщили, что лифты работают только в праздники и выходные, а также в дни спортивных и культурных мероприятий с 10.00 до 20.00 мск.
Напомним, лифты построили к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но после мундиаля их работу ограничили праздничными днями. Кроме того, жители Ростова неоднократно жаловались, что лифты не работали и в те дни, когда должны были.