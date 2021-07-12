Приложение «ТНС энерго» напомнит о передаче показаний

Для этого необходимо зайти в раздел «Настройки» и выбрать удобные дату и время для получения уведомлений. Информация с напоминанием о передаче показаний прибора учета электроэнергии будет приходить в указанные день и час на ваш смартфон.
Данная функция пока доступна на устройствах с операционной системой Аndroid, позднее она появится на платформе iOS.
Также пользователям Android-смартфонов в приложении стала доступна оплата Google Pay. Теперь нет необходимости каждый раз при оплате заполнять данные карты.
Напомним, приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств позволяет:
Для регистрации в приложении достаточно указать номер лицевого счета и сумму любого платежа за последний год.
Справка о компании:
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – гарантирующий поставщик электроэнергии в Ростовской области. Контролируемая доля рынка – более 90,3%, обслуживает свыше 1,6 млн лицевых счетов потребителей Дона. Объем полезного отпуска электроэнергии в 2020 году составил 11,8 млрд кВт*ч.
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.