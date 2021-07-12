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В Ростовской области смертность вдвое превысила рождаемость

12 июля 2021, 15:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области за последние два года было зафиксировано резкое падение рождаемости и такой же стремительный подъем смертности населения, об этом сообщает Росстат.

За период январь-май 2021 года показатель смертности в Ростовской области составил 29318 человек, в то время как рождаемость достигла показателя 13831 человека. Согласно данным Росстата, показатель смертности превысил рождаемость вдвое.

При этом из-за осложнений коронавирусной инфекции в регионе только за май скончались 477 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель взлетел на 733%.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Ранее Росстат сообщил о стремительном сокращении населения Ростовской области и увеличении смертности на 23,4%.

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