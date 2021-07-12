В Ростовской области смертность вдвое превысила рождаемость

За период январь-май 2021 года показатель смертности в Ростовской области составил 29318 человек, в то время как рождаемость достигла показателя 13831 человека. Согласно данным Росстата, показатель смертности превысил рождаемость вдвое.
При этом из-за осложнений коронавирусной инфекции в регионе только за май скончались 477 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель взлетел на 733%.
Ранее Росстат сообщил о стремительном сокращении населения Ростовской области и увеличении смертности на 23,4%.