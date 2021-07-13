Давид Якобашвили распродает акции краснодарских компаний

По словам Давида Михайловича, ранее к нему обратились несколько частных инвесторов с предложением о комплексном развитии инфраструктуры вышеназванных производственных объектов, пишет yugopolis.
«Инициируя новые инвестиционные проекты, мне нужно было бы непосредственно принимать участие в процессе их развития. Учитывая данный фактор, а также другие вопросы, я пришел к решению о продаже акций этих АО».
Предприниматель отметил, что очень хотел бы, чтобы краснодарские предприятия и далее эффективно работали и развивались, реализуя имеющийся потенциал. В этом предприятиям теперь будут помогать новые люди и решения.
Напомним, ОАО «Ейский портовый элеватор» основано в 1957 году на базе таких крупных предприятий, как Ейский хлебоприемный пункт и Ейский комбикормовый завод. Сегодня АО занимается хранением и складированием зерна, а также ведет отгрузку зерновых сельхозкультур на экспорт.
Другое предприятие - Азовская судоремонтная компания - относительно новое, его создали в 2003 году. Компания преимущественно занимается транспортной обработкой грузов, а также обработкой древесины, оптовой торговлей пиломатериалами, а также ремонтом транспортных средств и всевозможного оборудования.