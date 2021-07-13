rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Давид Якобашвили распродает акции краснодарских компаний

13 июля 2021, 14:44
Фото: фрагмент видео
Бизнесмен Давид Якобашвили заявил о выходе из акционерного капитала АО «Ейский портовый элеватор» и АО «Азовская судоремонтная компания». Свое решение предприниматель аргументировал возросшей загрузкой.

По словам Давида Михайловича, ранее к нему обратились несколько частных инвесторов с предложением о комплексном развитии инфраструктуры вышеназванных производственных объектов, пишет yugopolis.

«Инициируя новые инвестиционные проекты, мне нужно было бы непосредственно принимать участие в процессе их развития. Учитывая данный фактор, а также другие вопросы, я пришел к решению о продаже акций этих АО».

Предприниматель отметил, что очень хотел бы, чтобы краснодарские предприятия и далее эффективно работали и развивались, реализуя имеющийся потенциал. В этом предприятиям теперь будут помогать новые люди и решения.

Напомним, ОАО «Ейский портовый элеватор» основано в 1957 году на базе таких крупных предприятий, как Ейский хлебоприемный пункт и Ейский комбикормовый завод. Сегодня АО занимается хранением и складированием зерна, а также ведет отгрузку зерновых сельхозкультур на экспорт.

Другое предприятие - Азовская судоремонтная компания - относительно новое, его создали в 2003 году. Компания преимущественно занимается транспортной обработкой грузов, а также обработкой древесины, оптовой торговлей пиломатериалами, а также ремонтом транспортных средств и всевозможного оборудования.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58