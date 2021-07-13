Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без света во вторник, 13 июля

Ограничения будут действовать на улицах Вятской, Вавилова, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Монтажная, Днепроградская, Инженерная. Также обесточат переулки Радиаторный, Изыскательский, Соляной спуск, Островского.
Предупреждение распространяется на улицы Дундича, Конституционная, Неклиновская, Смелая, Ольгинская, Облиевская, Полоцкая, 20-летия Октября, Волжская, Брестская. Свет выключат на улицах Карбышева, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Гончарова, Можайская.
Эти меры будут также действовать по улицам 1-я Круговая, Быкадорова, Туроверова, Зорге.