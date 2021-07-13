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Для выкупа земли под реконструкцию Вавилова в Ростове создали рабочую группу

13 июля 2021, 07:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону создали рабочую группу для выкупа земельных участков на месте реконструкции дороги на улице Вавилова, сообщили в городской администрации.

Для того, чтобы провести работы, придется выкупить большое количество земельных участков, как отметили в мэрии, это масштабная работа, требующая подготовки. Отмечается, что при выкупе земель будут искать индивидуальный подход к каждому собственнику.

Первое заседание рабочей группы пройдет 15 июля, на нем обсудят алгоритм приобретения земельных участков и взаимодействие с горожанами, которым принадлежат земли.

Напомним, для реконструкции Вавилова придется выкупить 137 земельных участков, находящихся в зоне расширения будущей дороги.

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