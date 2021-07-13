Для выкупа земли под реконструкцию Вавилова в Ростове создали рабочую группу

Для того, чтобы провести работы, придется выкупить большое количество земельных участков, как отметили в мэрии, это масштабная работа, требующая подготовки. Отмечается, что при выкупе земель будут искать индивидуальный подход к каждому собственнику.
Первое заседание рабочей группы пройдет 15 июля, на нем обсудят алгоритм приобретения земельных участков и взаимодействие с горожанами, которым принадлежат земли.
Напомним, для реконструкции Вавилова придется выкупить 137 земельных участков, находящихся в зоне расширения будущей дороги.