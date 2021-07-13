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Губернатор потребовал оснастить остановки трамваев в Таганроге электронными табло

13 июля 2021, 18:29
Фото: pixabay.com
Губернатор Василий Голубев провел проверку модернизации и реконструкции трамвайных путей в Таганроге, в ходе которой принял решение об оснащении остановок электронными информационными табло, об этом он сообщил в своем Instagram.

На данный момент в Таганроге проводится демонтаж трамвайных путей и укладка новых. Проект реконструкции трамвайной инфраструктуры начал свою работу 17 июня: подлежали замене трамвайные пути на улицах Ленина, Фрунзе, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. На завершение реконструкции потребуется еще 30-40 дней, затем начнутся дорожные работы и обустройство остановочных комплексов.

Губернатор проводил инспекцию условий проведения работ по замене трамвайных путей, когда жители Таганрога высказали свое пожелание о модернизации остановочных комплексов.

Жители города обратились к главе региона с просьбой, установить на новых остановочных комплексах электронные табло. Губернатор Ростовской области согласился с целесообразностью данного пожелания, после продолжив инспекцию дорожных работ.

Подрядчики отчитались о ходе ремонтных работ: первый этап модернизации трамвайной инфраструктуры будет завершен к сентябрю - обновят 45 километров трамвайных путей и выпустят на маршруты 60 новых низкопольных трамваев.

Ранее в Таганроге сообщали о введении в эксплуатацию низкопольного трамвая для маломобильных групп населения: новый вид трамвая должен существенно увеличить возможность самостоятельного передвижения людей с особыми потребностями.

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