Губернатор потребовал оснастить остановки трамваев в Таганроге электронными табло

На данный момент в Таганроге проводится демонтаж трамвайных путей и укладка новых. Проект реконструкции трамвайной инфраструктуры начал свою работу 17 июня: подлежали замене трамвайные пути на улицах Ленина, Фрунзе, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. На завершение реконструкции потребуется еще 30-40 дней, затем начнутся дорожные работы и обустройство остановочных комплексов.
Губернатор проводил инспекцию условий проведения работ по замене трамвайных путей, когда жители Таганрога высказали свое пожелание о модернизации остановочных комплексов.
Жители города обратились к главе региона с просьбой, установить на новых остановочных комплексах электронные табло. Губернатор Ростовской области согласился с целесообразностью данного пожелания, после продолжив инспекцию дорожных работ.
Подрядчики отчитались о ходе ремонтных работ: первый этап модернизации трамвайной инфраструктуры будет завершен к сентябрю - обновят 45 километров трамвайных путей и выпустят на маршруты 60 новых низкопольных трамваев.
Ранее в Таганроге сообщали о введении в эксплуатацию низкопольного трамвая для маломобильных групп населения: новый вид трамвая должен существенно увеличить возможность самостоятельного передвижения людей с особыми потребностями.