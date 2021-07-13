Губернатор потребовал оснастить остановки трамваев в Таганроге электронными табло

На данный момент в Таганроге проводится демонтаж трамвайных путей и укладка новых. Проект реконструкции трамвайной инфраструктуры начал свою работу 17 июня: подлежали замене трамвайные пути на улицах Ленина, Фрунзе, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. На завершение реконструкции потребуется еще 30-40 дней, затем начнутся дорожные работы и обустройство остановочных комплексов.