В Ростове-на-Дону на Нагибина водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП

В УГИБДД рассказали, что водитель автобуса «Нефаз-5299», следующий по маршруту № 78 «Темерник-Центральный рынок», сократил дистанцию между своим транспортным средством и Hyundai Creta, который стоял в полосе перед ним. От сильного удара иномарку отбросило на «Ладу Гранду», которую впоследствии снесло на Opel Corsa.
В результате аварии единственным пострадавшим стал 69-летний водитель Hyundai Creta, другие водители и пассажиры автобуса не пострадали.
В данный момент полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее в Ростовской области произошли две крупные аварии: 11 июля на трассе М-4 столкнулись шесть машин, один водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы. На день раньше, 10 июля, в ДТП пострадали трое человек, а двое погибли.