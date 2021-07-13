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В Ростове-на-Дону на Нагибина водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП

13 июля 2021, 18:00
Фото: pixabay.com
Сегодня, 13 июля, в первой половине дня на проспекте Михаила Нагибина произошло массовое ДТП: автобус столкнулся с иномаркой и отбросил ее на другие автомобили, сообщили в региональном УГИБДД.

В УГИБДД рассказали, что водитель автобуса «Нефаз-5299», следующий по маршруту № 78 «Темерник-Центральный рынок», сократил дистанцию между своим транспортным средством и Hyundai Creta, который стоял в полосе перед ним. От сильного удара иномарку отбросило на «Ладу Гранду», которую впоследствии снесло на Opel Corsa.

В результате аварии единственным пострадавшим стал 69-летний водитель Hyundai Creta, другие водители и пассажиры автобуса не пострадали.

В данный момент полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее в Ростовской области произошли две крупные аварии: 11 июля на трассе М-4 столкнулись шесть машин, один водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы. На день раньше, 10 июля, в ДТП пострадали трое человек, а двое погибли.

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#Новости#Происшествия
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