В Ростове-на-Дону на Нагибина водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП

Ранее в Ростовской области произошли две крупные аварии: 11 июля на трассе М-4 столкнулись шесть машин, один водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы. На день раньше, 10 июля, в ДТП пострадали трое человек, а двое погибли.