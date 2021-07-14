«Ресо-гарантия» согласилась с мнением прокуратуры по договору ОСАГО

«Мы не формировали условия договора с данным клиентом. Условия определены заказчиком в рамках открытой закупочной процедуры. По существу иска: для нас вообще непринципиально, в каком объеме будет установлена неустойка в договоре, поскольку мы в полном объеме и надлежащим образом исполняем договоры страхования, в том числе договор, который стал предметом данного разбирательства», - отметил Иванов.