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«Ресо-гарантия» согласилась с мнением прокуратуры по договору ОСАГО

14 июля 2021, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
СПАО «Ресо-гарантия» не считает принципиальным пункт договора о штрафных санкциях в договоре ОСАГО, который обжаловала через суд прокуратура, сообщил RostovGazeta замгенерального страховой компании Игорь Иванов.

Прокуратура через суд заставила «Ресо-гарантию» изменить договор ОСАГО, заключенный по итогам торгов с властями одного из районов Самары. Противоречащим закону оказался пункт о штрафных санкциях, которые были ниже по сравнению с законом об ОСАГО.

«Мы не формировали условия договора с данным клиентом. Условия определены заказчиком в рамках открытой закупочной процедуры. По существу иска: для нас вообще непринципиально, в каком объеме будет установлена неустойка в договоре, поскольку мы в полном объеме и надлежащим образом исполняем договоры страхования, в том числе договор, который стал предметом данного разбирательства», - отметил Иванов.

При этом из материалов дела следует, что юристы компании пытались отстоять выгодные страховщику условия.

В настоящее время в судах на разных стадиях рассмотрения находятся около 370 исков, по которым «Ресо-гарантия» выступает ответчиком. Компания периодически проигрывает суды против своих клиентов и платит штрафные санкции. Недавно компании из группы «Ресо» («Ресо-лизинг») пришлось подать в суд на «Ресо-гарантию» из-за отказа выплатить страховое возмещение. Суд встал на сторону истца.

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