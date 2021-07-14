«Ресо-гарантия» согласилась с мнением прокуратуры по договору ОСАГО

Прокуратура через суд заставила «Ресо-гарантию» изменить договор ОСАГО, заключенный по итогам торгов с властями одного из районов Самары. Противоречащим закону оказался пункт о штрафных санкциях, которые были ниже по сравнению с законом об ОСАГО.
«Мы не формировали условия договора с данным клиентом. Условия определены заказчиком в рамках открытой закупочной процедуры. По существу иска: для нас вообще непринципиально, в каком объеме будет установлена неустойка в договоре, поскольку мы в полном объеме и надлежащим образом исполняем договоры страхования, в том числе договор, который стал предметом данного разбирательства», - отметил Иванов.
При этом из материалов дела следует, что юристы компании пытались отстоять выгодные страховщику условия.
В настоящее время в судах на разных стадиях рассмотрения находятся около 370 исков, по которым «Ресо-гарантия» выступает ответчиком. Компания периодически проигрывает суды против своих клиентов и платит штрафные санкции. Недавно компании из группы «Ресо» («Ресо-лизинг») пришлось подать в суд на «Ресо-гарантию» из-за отказа выплатить страховое возмещение. Суд встал на сторону истца.