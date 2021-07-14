В Ростове на передовой борьбы с COVID-19 снова болеют врачи

«Конечно, мы ждем, чтобы все это закончилось, хочется вернуться к любимой профессии, где есть контакт врача и пациента без маскировочного халата. Для врача очень важно видеть выздоровление больного. Это наш заряд на работу, наше желание снова и снова помогать, это очень мотивирует. Здесь же все безлики. Бывает, на улице я узнаю своих больных, а они даже не понимают, кто с ними говорит, — рассказывает Вероника Шарвадзе. — Помимо отсутствия человеческого контакта, к которому мы привыкли, есть еще один важный и трудный аспект работы в госпитале. Это общение с родными больного. Они не видят своего близкого, не всегда могут дозвониться и начинают сильно переживать. Задача врача — донести максимально много информации в понятной доступной форме».