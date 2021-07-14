В Ростове на передовой борьбы с COVID-19 снова болеют врачи

«Всему персоналу ковидного госпиталя № 20. Дорогие ВЫ наши спасители. Огромное вам спасибо за ваше отношение к нам, больным, ласку и неутомимый самоотверженный труд», — таких отзывов на сайте Ростовской городской больницы № 20 не мало.
Люди, чья судьба оказалась в руках этого уникального медицинского коллектива, не устают говорить спасибо. Сложность заключается в том, что в отличие от обычной жизни, пациенты не видят лиц своих спасителей. Глаза в маске, приглушенный звук голоса, и походка — вот и все отличительные черты. Нет личного контакта и возможности вернуться в отделение, чтобы обнять и подарить цветы тому, с кем провел одни из самых трудных минут своей жизни. Госпиталь закрыт для здоровых людей, а встретиться с врачами в свободное время практически невозможно. Многие уходят из больницы не раньше 9 вечера, а в 8.00 уже на работе. Так, к примеру, уже больше года работает заведующая отделением ковидного моногоспиталя N 2 Ростовской городской больницы 20 Вероника Шарвадзе. До этого она четверть века трудилась в кардиологии.
«Конечно, мы ждем, чтобы все это закончилось, хочется вернуться к любимой профессии, где есть контакт врача и пациента без маскировочного халата. Для врача очень важно видеть выздоровление больного. Это наш заряд на работу, наше желание снова и снова помогать, это очень мотивирует. Здесь же все безлики. Бывает, на улице я узнаю своих больных, а они даже не понимают, кто с ними говорит, — рассказывает Вероника Шарвадзе. — Помимо отсутствия человеческого контакта, к которому мы привыкли, есть еще один важный и трудный аспект работы в госпитале. Это общение с родными больного. Они не видят своего близкого, не всегда могут дозвониться и начинают сильно переживать. Задача врача — донести максимально много информации в понятной доступной форме».
По словам доктора, которая за этот год вылечила не одну ростовскую семью, на это уходит много времени. Вероника Шарвадзе работает каждый день: четыре часа в красной зоне, четыре за ее пределами. Но, как сама признается, уложиться в эти графики невозможно. В пик в отделении бывает свыше 80 больных, у каждого из них может измениться самочувствие за несколько часов, а, значит. важно внимательно следить за любыми переменами в его состоянии.
«Человек может очень резко начать задыхаться и важно не пропустить этот момент и подключить его к кислороду. Сейчас у нас в отделении около 30 кислородных точек, когда мы работали, в кардиологии их было восемь», — рассказывает врач. В красной зоне все медики работают в тесной связке. Здесь важен каждый сотрудник от врача до нянечки.
«Выздоровление больного — это результат общих усилий. Вообще наше отделение — это сплочённый дружный коллектив профессионалов, мы вместе работаем не один год», — говорит Вероника Шарвадзе. Несмотря на тяжелейшие условия работы, и трудности, выпавшие на плечи городской больницы, ковид только сплотил коллектив.
«Если раньше каждый варился на „своей кухне“, больше находился в своем отделении, то сегодня все мы тут, и ближе познакомились друг с другом», — рассказывает Андрей Шуликов. По специальности, он детский хирург, но сейчас уже отлично освоил профессию инфекциониста. Он одним из первых согласился и надел на себя защитный костюм и отправился к ковидным больным.
Он вспоминает, что поначалу было трудно привыкнуть к этим условиям, бывало, что девушки медики даже теряли сознание. «Знаете же какое у нас в Ростове лето, а тут еще полное обмундирование. Но сейчас уже привыкли, когда заходишь в зону, то работы столько, что забываешь про все», — отмечает Андрей Шуликов.
Каждый, кто прошел лечение в больнице и тем более в реанимации, никогда не поверит, что к этому можно привыкнуть. Четыре часа в красной зоне — это значит без воды, туалета, возможности вытереть пот с лица, а в ростовскую жару он льет ручьем. Кондиционеры все заклеены в целях защиты пациентов. Все медики помимо костюмов спрятаны в специальные маски, в которых трудно не только говорить, но и дышать. Плюс эмоциональная нагрузка и постоянное свидание с человеческой болью, страданиями. Все это не имеет ничего общего с тем, что каждый из нас представляет, говоря о работе. Не удивительно, что врачи болеют и болеют тяжело.
«Был случай, что врач из реанимации сам попал в реанимацию. Но, слава Богу, все обошлось. Но случалось, что коллеги болели с осложнениями. Медсестра нашего отделения Татьяна Александровна имела большое поражение легких, лежала в реанимации, но сегодня она уже с нами в строю, помогает больным», — рассказывает Андрей Шуликов, который в больнице возглавляет профсоюз.
Труд его коллег получил высокую оценку. Ко дню медицинского работника грамотами горздравотдела были отмечены 39 сотрудников больницы, 10 грамот получили врачи от городской администрации, пять — от Законодательного Собрания Ростовской области и три грамоты — лично от донского губернатора.
Но самое главное — это признание пациентов, которые в эти переживают за здоровье главного врача Вагана Саркисяна. Он возглавил больницу в трудные времена. Ковидный госпиталь горбольницы № 20 оказался на передовой в буквальном смысле этого слова.
«Он с утра уже в больнице и сразу — в красную зону, и так каждый день без праздников и выходных. У него на контроле каждый тяжелый случай, он подбадривает больных и лично справляется о самочувствии», — сообщает Андрей Шуликов.
Коллеги видят и ценят такую самоотверженность своего лидера. Он вместе с ними бок о бок работает в красной зоне и успевает решать административные вопросы, которых всегда много у любого главного врача в России. Сейчас весь коллектив больницы, благодарные пациенты и просто люди, которым в свое время помог Ваган Саркисян желают ему здоровья и скорейшего выздоровления.
Эта болезнь, как никакая другая делает нас зависимыми друг от друга. В одиночку ее нельзя победить, уверен настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона иеромонах Димитрий (Яроцкий). Он в эти дни молится за Вагана Саркисяна, который ему и многим другим людям помог победить коронавирус: «Великомученик и целитель Пантелеимон является покровителем всех медиков и всех страждущих, он пример того, как врачеватель может соединить в себе знания опыт и глубокую веру в Бога, — говорит Отец Димитрий. Он уверен, что Ваган Саркисян также смог объединить в себе отзывчивость, сильный дух и целительское мастерство. С ним полностью солидарен исполняющий обязанности наместника Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря иеромонах Сергий (Коломиц). Он также от чистого сердца желает здравия и полного восстановления Врачу, с большой буквы».
С благодарностью и пожеланием крепкого здоровья главному врачу городской больницы № 20 Вагану Саркисяну обращаются очень многие жители Ростовской области: