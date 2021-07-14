В Ростове пока не нашли денег для ремонта Северного водохранилища

В настоящее время разрабатывают проектно-сметную документацию по ремонту гидротехнического сооружения. Работа по ней завершится в сентябре 2021 года.
Но вопрос выделения денег на ремонт вынесут на рассмотрение только после того, как будет готов проект.
Отмечается, что уровень воды в Северном водохранилище остается пониженным. Уровень водохранилища понизили на 1,35 метра относительно нормального еще в мае и после этого не изменяли.
Воду спустили из-за аварии на гидротехническом сооружении, сейчас принимают меры для исключения повторения аварийной ситуации, которая произошла в марте 2021 года