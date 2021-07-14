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В Ростовской области в ДТП пострадали три человека и погиб ребенок

14 июля 2021, 08:32
Фото: гибдд.рф/r/61
В среду, 14 июля, в Каменском районе на М-4 произошла авария, в результате которой пострадали трое взрослых и умер ребенок, сообщили в региональном УГИБДД.

Смертельное ДТП произошло на 905 километре автодороги М-4 «Дон» около 05.00 мск. Водитель «Лада Веста» допустил наезд на стоящий на дороге грузовик Shacman Shaanxi.

В результате ДТП погиб четырехлетний пассажир «Лада Веста», а также пострадали водитель и двое пассажиров, включая двухлетнего ребенка, который находился в том же транспортном средстве.

По факту происшествия проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее 11 июля произошла столь же крупная авария: в результате ДТП на трассе погибли двое человек, а трое получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших также находились дети.

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#Новости#Происшествия
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