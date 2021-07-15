ФК СКА из Ростова лишили домашнего стадиона на текущий сезон

У стадиона СКА 6 июля отозвали сертификат и теперь команда не может проводить на нем игры. Причиной отзыва сертификата стало то, что система видеонаблюдения стадиона не соответствует требованиям РФС.
Кроме того, за аренду стадиона требуют слишком высокую оплату, которая не соответствует качеству обслуживания.
Помимо СКА на стадионе играл и футбольный клуб «Чайка», представители которого сейчас помогают вернуть сертификат.
Напомним, стадион СКА отремонтировали перед ЧМ-18, до этого на нем не проводили матчей в течение шести лет.