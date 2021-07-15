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Почти 50 территорий Ростовской области оказались заражены коронавирусом

15 июля 2021, 09:01
Фото: agenciasenado/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области в 48 городах и районах зарегистрировали за сутки 322 случая заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Заболели жители Ростова, Азова, Гуково, Новошахтинска и Батайска. Есть пациенты в Песчанокопском, Ремонтненском, Семикаракорском, Тарасовском районах.

Умер из-за коронавируса 21 человек, в том числе 12 женщин. У всех были хронические заболевания.

За все время в области выявили 103690 случаев заболевания, вылечились 92 тысячи человек. Умерли из-за коронавируса 4899 граждан.

Прививки против коронавируса сделали 864 тысячи человек. Напомним, что в области началась ревакцинация привитых от коронавируса жителей.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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