Почти 50 территорий Ростовской области оказались заражены коронавирусом

Заболели жители Ростова, Азова, Гуково, Новошахтинска и Батайска. Есть пациенты в Песчанокопском, Ремонтненском, Семикаракорском, Тарасовском районах.
Умер из-за коронавируса 21 человек, в том числе 12 женщин. У всех были хронические заболевания.
За все время в области выявили 103690 случаев заболевания, вылечились 92 тысячи человек. Умерли из-за коронавируса 4899 граждан.
Прививки против коронавируса сделали 864 тысячи человек. Напомним, что в области началась ревакцинация привитых от коронавируса жителей.