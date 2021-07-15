В администрации ФСИН Ростова отрицают вспышку коронавируса среди осужденных

В ноябре 2020 года вскрылись издевательства над заключенными в Межобластной туберкулезной больнице (МОТБ) ГУФСИН по Ростовской области. Корреспондент RostovGazeta выяснил, что происходило с заключенными в медучреждении, как изменилась ситуация сегодня, и какое наказание понесли организаторы экзекуций.