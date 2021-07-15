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В администрации ФСИН Ростова отрицают вспышку коронавируса среди осужденных

15 июля 2021, 10:38
Фото: 61.fsin.gov.ru
В СИЗО №1 в Ростове-на-Дону нет вспышки коронавирусной инфекции, заявил RostovGazeta пресс-секретарь ГУФСИН по региону Борис Марухян.

В соцсетях ранее сообщили о том, что в ростовском СИЗО-1 болеет от 50 до 60% арестантов.

«Администрация СИЗО скрывает масштабы ковидного бедствия. Тесты не делают, за проведение КТ требуют деньги», - говорится в сообщениях.

Однако в региональном ГУФСИН опровергли эти данные.

«Информация не соотвествует действительности. На 15 июля 2021 года в СИЗО1 ГУФСИН России по Ростовской области среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждении, заболевшие новой коронавирусной инфекцией отсутствуют. Ограничительные мероприятия (карантин) в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области не вводились», - сообщил Марухян.

В ноябре 2020 года вскрылись издевательства над заключенными в Межобластной туберкулезной больнице (МОТБ) ГУФСИН по Ростовской области. Корреспондент RostovGazeta выяснил, что происходило с заключенными в медучреждении, как изменилась ситуация сегодня, и какое наказание понесли организаторы экзекуций.

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