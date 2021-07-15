В Ростовской области за четыре года резко сократились промысловые запасы раков

По данным ведомства, организованный промысел раков осуществляется в водохранилищах Манычского каскада, в реках Дон и Сал, включая пойменные водоемы с притоками.
Последние несколько лет численность раков сокращается по причине зарастания и заболачивания водоемов, а также обмеления и заиливания водоемов, в которых происходит воспроизводство популяции раков. Более того, снижается качество улова: в последнее время большую часть промысловой массы составляют мелкие и средние особи, их общее число составляет 55% от общей массы.
Минприроды сообщает, что при улучшении условий обитания раков и профилактических мер по сдерживанию браконьерства, популяция может быть восстановлена в течение следующих пары лет.
Ранее Минприроды сообщили, что в Ростове пока не были выделены средства на ремонт Северного водохранилища, пострадавшего от аварии в марте 2021 года. Еще раньше ужасающая жара стала причиной массовой гибели рыбы у берега Цимлянского водохранилища.