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В Ростовской области за четыре года резко сократились промысловые запасы раков

15 июля 2021, 11:26
Фото: azniirkh.vniro.ru
С 2016 по 2020 год было зафиксировано значительное падение численности промысловых раков, говорится в сообщении регионального Минприроды.

По данным ведомства, организованный промысел раков осуществляется в водохранилищах Манычского каскада, в реках Дон и Сал, включая пойменные водоемы с притоками.

Последние несколько лет численность раков сокращается по причине зарастания и заболачивания водоемов, а также обмеления и заиливания водоемов, в которых происходит воспроизводство популяции раков. Более того, снижается качество улова: в последнее время большую часть промысловой массы составляют мелкие и средние особи, их общее число составляет 55% от общей массы.

Минприроды сообщает, что при улучшении условий обитания раков и профилактических мер по сдерживанию браконьерства, популяция может быть восстановлена в течение следующих пары лет.

Ранее Минприроды сообщили, что в Ростове пока не были выделены средства на ремонт Северного водохранилища, пострадавшего от аварии в марте 2021 года. Еще раньше ужасающая жара стала причиной массовой гибели рыбы у берега Цимлянского водохранилища.

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