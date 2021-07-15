В Ростовской области за четыре года резко сократились промысловые запасы раков

Последние несколько лет численность раков сокращается по причине зарастания и заболачивания водоемов, а также обмеления и заиливания водоемов, в которых происходит воспроизводство популяции раков. Более того, снижается качество улова: в последнее время большую часть промысловой массы составляют мелкие и средние особи, их общее число составляет 55% от общей массы.