Пять человек пострадали в аварии с автобусами на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

Posted 22 июля 2021, 08:06
Published 22 июля 2021, 08:06
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Авария произошла в четверг, 22 июля, на проспекте Стачки. Здесь столкнулись два автобуса, которые двигались в попутном направлении.
«Травмы получили пять человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На место прибыли спасатели», — сказано в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Ростовской области в ДТП под Азовом пострадали семь пассажиров маршрутки. Теперь проводится проверка по факту произошедшего.