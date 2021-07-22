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Posted 22 июля 2021, 08:06

Published 22 июля 2021, 08:06

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Пять человек пострадали в аварии с автобусами на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

Пять человек пострадали в аварии с автобусами на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

22 июля 2021, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса на проспекте Стачки, травмы получили пять человек, сообщили в региональном УМЧС.

Авария произошла в четверг, 22 июля, на проспекте Стачки. Здесь столкнулись два автобуса, которые двигались в попутном направлении.

«Травмы получили пять человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На место прибыли спасатели», — сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростовской области в ДТП под Азовом пострадали семь пассажиров маршрутки. Теперь проводится проверка по факту произошедшего.

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