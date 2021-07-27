К концу недели в Ростове-на-Дону развернут 120 ковидных коек в больнице водников

Posted 27 июля 2021, 13:32
Published 27 июля 2021, 13:32
Modified 11 сентября 2022, 15:46
Updated 11 сентября 2022, 15:46
Госпиталь развернут на базе Ростовской клинической больницы или больницы водников. Сейчас из медучреждения выписали всех пациентов, ведется закупка кислорода. Также набирают специалистов для лечения ковидных больных.
По словам Кобзева, планируется держать запас коек в районе 300. В данный момент загруженность коечного фонда превышает 90%.
Добавим, что в области остался только индийский штамм коронавируса. Он является более опасным, чем уханьский штамм.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 107984 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 95930 человек.