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Posted 27 июля 2021, 14:26

Published 27 июля 2021, 14:26

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Ростовская область уступила Кубани по темпам вакцинации против коронавируса

Ростовская область уступила Кубани по темпам вакцинации против коронавируса

27 июля 2021, 14:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ростовская область была признана второй в России по темпам вакцинации, прививки от COVID-19 сделали 1,03 миллиона человек, об этом сообщил глава Минздрава Юрий Кобзев.

В общей сложности Ростовская область получила почти 1,2 миллиона доз. ВС момента старта прививочной кампании, вакцинацию от коронавируса прошли свыше 1,03 миллиона человек, а вторую дозу вакцины от COVID-19 приняли почти 680 тысяч человек.

При этом регион выполнил план по вакцинации населения на 51%. По численности вакцинированного населения регион занял второе место среди субъектов РФ, уступив соседнему Краснодарскому краю.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев воспринял эту информацию без энтузиазма, отметив, что положительная динамика не должна успокаивать сотрудников областного Минздрава до момента, пока в регионе не возрасте уровень коллективного иммунитета. Все муниципалитеты должны работать сообща, чтобы в регионе стабилизировалась обстановка, и снизились темпы распространения индийского штамма коронавируса.

Ранее в управлении Роспотребнадзора назвали районы, которые не придерживаются плана по вакцинации населения.

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