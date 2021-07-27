Ростовская область уступила Кубани по темпам вакцинации против коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев воспринял эту информацию без энтузиазма, отметив, что положительная динамика не должна успокаивать сотрудников областного Минздрава до момента, пока в регионе не возрасте уровень коллективного иммунитета. Все муниципалитеты должны работать сообща, чтобы в регионе стабилизировалась обстановка, и снизились темпы распространения индийского штамма коронавируса.