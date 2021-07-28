Судью в Ростовской области лишили статуса за прогулы

Posted 28 июля 2021, 14:16
Published 28 июля 2021, 14:16
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Все это установил региональный совет судей и подал соответствующую жалобу. По данным издания, Журавлев затягивал изготовление решений по делам и три раза не приходил на работу.
«Этот случай является исключительным, так как обычно судьям дают возможность уйти добровольно. Сейчас это равносильно увольнению по статье», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в отдел делопроизводства не сдали 67 гражданских дел. Они находились в кабинете судьи, часть из них — с 2019 года.
Кроме того, с нарушением срока сдали 220 материалов. Сам судья сослался на большую нагрузку. Что касается отсутствия на работе, то в качестве причин он назвал состояние здоровья и семейные обстоятельства.