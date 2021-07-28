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Posted 28 июля 2021, 14:16

Published 28 июля 2021, 14:16

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Судью в Ростовской области лишили статуса за прогулы

Судью в Ростовской области лишили статуса за прогулы

28 июля 2021, 14:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области были досрочно прекращены полномочия судьи Матвеево-Курганского райсуда Дмитрия Журавлева за нарушения и прогулы, пишет «Коммерсантъ».

Все это установил региональный совет судей и подал соответствующую жалобу. По данным издания, Журавлев затягивал изготовление решений по делам и три раза не приходил на работу.

«Этот случай является исключительным, так как обычно судьям дают возможность уйти добровольно. Сейчас это равносильно увольнению по статье», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в отдел делопроизводства не сдали 67 гражданских дел. Они находились в кабинете судьи, часть из них — с 2019 года.

Кроме того, с нарушением срока сдали 220 материалов. Сам судья сослался на большую нагрузку. Что касается отсутствия на работе, то в качестве причин он назвал состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Ранее военного осудили в Новочеркасске за прогул и мошенничество.

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