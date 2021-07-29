Только 11% жителей РФ согласны получать зарплату в цифровых рублях

Лишь 11% российских граждан согласны получать заработную плату в цифровых рублях. Из них 50% подтвердили, что готовы получать всю сумму в таком формате, а вторая половина - не больше 50%. Об этом говорят результаты исследования HeadHunter.

При этом 41% населения категорически не хочет принимать выплаты от работодателей в новом виде. Оставшиеся 48% затрудняются дать ответ. Как пишет iz.ru, в начале июля ЦБ РФ представил список из 12 банков, которые стали частью пилотной группы по тестированию цифрового рубля. Эксперимент планируется начать в 2022 году. В пилотную группу вошли “Сбер”, ВТБ, Ак Барс Банк, “Альфа”, банк “Дом.рф”, Газпромбанк, “Тинькофф”, ПСБ, Росбанк, СКБ-банк, банк “Союз” и ТКБ банк. В планах - протестировать новый продукт по технологии friends & family: привлечь ограниченный круг клиентов. Банк “Дом.рф” хочет на добровольной основе набрать целевую группу лояльных и заинтересованных клиентов, желающих проверить новую форму валюты. Об этом рассказал Олег Комлик, директор подразделения “Диджитал”. Центробанк начал обсуждать с рынком возможность ввести цифровой рубль осенью прошлого года. Предположительно, это будет третья форма валюты, наравне с наличностью и безналом, который хранится на счетах в банке.