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Джазовый фестиваль собрались провести в Ростове во время запрета массовых мероприятий

31 июля 2021, 08:07
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который организует джазовый фестиваль, говорится в материалах госзакупок.

Заказчиком выступает управление культуры города, начальная стоимость контракта составляет 1,7 миллиона рублей. Подать заявку на участие необходимо до 9 августа.

Сам фестиваль хотят посвятить 272-й годовщине со дня основания города. Хотя сейчас в регионе запрещены массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 10 августа. Деньги на проведение возьмут из бюджета города.

Согласно техническому заданию, концерты должны состояться 23, 24 и 25 сентября 2021 года. На проспекте Буденновский выступят муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова, LRK трио, джазовый оркестр Петра Востокова и Карина Кожевникова.

Исполнитель обеспечит работу звукорежиссера, художника по свету и осветителей, машинистов сцены, администраторов. На территории должны быть автостоянка, не менее двух гримерных комнат, гардероб и буфет.

Напомним, что власти Ростова-на-Дону закупят 10 общественных туалетов за 30 млн рублей в 2021 году

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