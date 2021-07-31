Джазовый фестиваль собрались провести в Ростове во время запрета массовых мероприятий

Заказчиком выступает управление культуры города, начальная стоимость контракта составляет 1,7 миллиона рублей. Подать заявку на участие необходимо до 9 августа.
Сам фестиваль хотят посвятить 272-й годовщине со дня основания города. Хотя сейчас в регионе запрещены массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.
Аукцион по выбору подрядчика состоится 10 августа. Деньги на проведение возьмут из бюджета города.
Согласно техническому заданию, концерты должны состояться 23, 24 и 25 сентября 2021 года. На проспекте Буденновский выступят муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова, LRK трио, джазовый оркестр Петра Востокова и Карина Кожевникова.
Исполнитель обеспечит работу звукорежиссера, художника по свету и осветителей, машинистов сцены, администраторов. На территории должны быть автостоянка, не менее двух гримерных комнат, гардероб и буфет.