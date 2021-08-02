Сбер перечислили выплаты на сбор детей в школы

Posted 2 августа 2021, 14:54
Published 2 августа 2021, 14:54
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
На каждого ребенка полагается по 10 тысяч рублей от государства. Кроме того, клиенты банка в течение двух дней получат доступ к подписке СберПрайм. Заплатить за нее придется всего один рубль, а действовать она будет три месяца.
После активации придет промокод. С его помощью можно будет оплатить часть покупок на тысячу рублей в СберМаркете и на такую же сумму в СберМегаМаркете на каждого ребенка.
Воспользоваться промокодом необходимо до конца года. Им также можно оплатить до 20% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. Для входа не потребуются логин и пароль по Сбер ID.
Еще один промокод позволит бесплатно подключить страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование». Покрытие составляет 400 тысяч рублей по каждому риску на всех несовершеннолетних в течение одного года.
По словам управляющего Ставропольским отделением СберБанка Алексея Чванова, банк является главным проводником реализации госпрограмм поддержки населения. «Многие наши клиенты уже получили государственные выплаты и мы надеемся, что они также по достоинству оценят дополнительные бонусы от Сбера», — уточнил Алексей Чванов.
Добавим, что 5 августа Сбер запустит акцию под названием «Снова в школу!», которая позволит родителям выгодно собрать детей к школе. Все необходимые товары из этой категории будут собраны в специальном разделе на СберМегаМаркете и СберМаркете.
За первую покупку клиент получит до 30% бонусов, которые можно будет тут же потратить. Все предложения, в том числе списки необходимых товаров для учеников, можно будет найти на сайте Sber.ru/1
Вместе с этим можно будет бесплатно оформить детскую и молодежную карты, послушать полезные лекции от экспертов СберЗдоровья. Будет возможность оформить образовательный кредит по специальной ставке.