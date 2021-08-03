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Posted 3 августа 2021, 10:01

Published 3 августа 2021, 10:01

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Почти на 350 тыс руб оштрафованы должники за самовольное подключение к электросетям

Почти на 350 тыс руб оштрафованы должники за самовольное подключение к электросетям

3 августа 2021, 10:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С начала 2021 года специалистами «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выявлено 284 случая самовольного подключения к электрическим сетям клиентов-физических лиц, которым ранее была ограничена подача электроэнергии. По факту нарушений на часть должников уже наложены штрафы на сумму более 335 тысяч рублей.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание, что любое самовольное подключение к системе электроснабжения, в том числе после приостановления подачи электроэнергии из-за задолженности, считается незаконным.

Самовольное подключение к электрическим сетям может повлечь:

- штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, если нарушение зафиксировано впервые (ч. 1 ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях);

- штраф от 15 до 30 тысяч рублей за повторное нарушение (ч. 2 ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях);

- перерасчет потребления, в том числе с возможностью применения повышающего коэффициента 10;

- уголовную ответственность, в случае хищения электроэнергии в крупном размере (ст. 165 УК РФ).

Более того, несанкционированное вмешательство в систему электроснабжения несет угрозу жизни и здоровью не только нарушителей, но и добросовестных клиентов. Оно может привести к короткому замыканию, возгоранию, нарушению энергоснабжения на всей линии электропередачи, как следствие, выходу из строя дорогостоящих бытовых приборов.

Больше всего нарушений зарегистрировано в городах Азов, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Сальск, Таганрог и Шахты.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» рекомендует своевременно и полностью оплачивать электроэнергию, не допускать накопления задолженности.

#Общество#Новости
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