Почти на 350 тыс руб оштрафованы должники за самовольное подключение к электросетям

Более того, несанкционированное вмешательство в систему электроснабжения несет угрозу жизни и здоровью не только нарушителей, но и добросовестных клиентов. Оно может привести к короткому замыканию, возгоранию, нарушению энергоснабжения на всей линии электропередачи, как следствие, выходу из строя дорогостоящих бытовых приборов.