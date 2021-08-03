Почти на 350 тыс руб оштрафованы должники за самовольное подключение к электросетям

Posted 3 августа 2021, 10:01
Published 3 августа 2021, 10:01
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание, что любое самовольное подключение к системе электроснабжения, в том числе после приостановления подачи электроэнергии из-за задолженности, считается незаконным.
Самовольное подключение к электрическим сетям может повлечь:
- штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, если нарушение зафиксировано впервые (ч. 1 ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях);
- штраф от 15 до 30 тысяч рублей за повторное нарушение (ч. 2 ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях);
- перерасчет потребления, в том числе с возможностью применения повышающего коэффициента 10;
- уголовную ответственность, в случае хищения электроэнергии в крупном размере (ст. 165 УК РФ).
Более того, несанкционированное вмешательство в систему электроснабжения несет угрозу жизни и здоровью не только нарушителей, но и добросовестных клиентов. Оно может привести к короткому замыканию, возгоранию, нарушению энергоснабжения на всей линии электропередачи, как следствие, выходу из строя дорогостоящих бытовых приборов.
Больше всего нарушений зарегистрировано в городах Азов, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Сальск, Таганрог и Шахты.
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» рекомендует своевременно и полностью оплачивать электроэнергию, не допускать накопления задолженности.