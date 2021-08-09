Лесные пожары в Республике Якутии оказались самыми большими на планете

Как сообщает fedpress.ru, дым от якутских лесных пожаров распространился далеко даже за пределы Дальнего Востока и дошел до Арктики. Сейчас в дыму вся территория Хакасии. Но по данным ГУ МЧС по региону, пока информации регионального Роспотребнадзора о том, что превышена концентрация опасных веществ в воздухе,- нет.