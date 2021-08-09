Лесные пожары в Республике Якутии оказались самыми большими на планете

Как сообщает fedpress.ru, дым от якутских лесных пожаров распространился далеко даже за пределы Дальнего Востока и дошел до Арктики. Сейчас в дыму вся территория Хакасии. Но по данным ГУ МЧС по региону, пока информации регионального Роспотребнадзора о том, что превышена концентрация опасных веществ в воздухе,- нет.
Сейчас больше всего углекислого газа скопилось в треугольнике, образованном городом Мирный, селом Жилинда и поселком Хандыга. Это большая часть Якутии.
Похожую ситуацию сегодня можно наблюдать лишь в двух местах на планете — одоа также на территории России, возле Нижнего Новгорода, второе в Греции, возле Афин. Но там масштабы намного меньше.
Сейчас лес горит в Якутии на площади свыше двух миллионов гектаров. Сгорело село Бясь-Кюель. Прибывшие в республику дополнительные силы российских военных в составе почти 130 человек с помощью бронетранспортеров и грузовиков окажут помощь региону в борьбе с огнем.