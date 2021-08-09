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Лесные пожары в Республике Якутии оказались самыми большими на планете

9 августа 2021, 19:26
Фото: pixabay.com
Лесные пожары, бушующие на территории Республики Якутия, сегодня являются самыми большими на планет. По данным портала Windy.com, здесь сейчас регистрируется самая высокая концентрация углекислого газа в мире.

Как сообщает fedpress.ru, дым от якутских лесных пожаров распространился далеко даже за пределы Дальнего Востока и дошел до Арктики. Сейчас в дыму вся территория Хакасии. Но по данным ГУ МЧС по региону, пока информации регионального Роспотребнадзора о том, что превышена концентрация опасных веществ в воздухе,- нет.

Сейчас больше всего углекислого газа скопилось в треугольнике, образованном городом Мирный, селом Жилинда и поселком Хандыга. Это большая часть Якутии.

Похожую ситуацию сегодня можно наблюдать лишь в двух местах на планете — одоа также на территории России, возле Нижнего Новгорода, второе в Греции, возле Афин. Но там масштабы намного меньше.

Сейчас лес горит в Якутии на площади свыше двух миллионов гектаров. Сгорело село Бясь-Кюель. Прибывшие в республику дополнительные силы российских военных в составе почти 130 человек с помощью бронетранспортеров и грузовиков окажут помощь региону в борьбе с огнем.

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