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На год раньше завершат развязку на южном подъезде к Ростову

9 августа 2021, 14:23
Фото: rosavtodor.gov.ru
Строительство транспортной развязки на южном подъезде к Ростову-на-Дону закончат уже в 2022 году, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Развязку на седьмом километре должны были закончить в 2023 году, но из-за высокой востребованности участка приняли решение ввести ее в эксплуатацию на год раньше.

В настоящее время готовность объекта составляет 43%, дорожники уже установили три из пяти опор и смонтировали половину балок будущего моста, который входит в новый съезд Краснодар — Батайск. Кроме того, заканчивают строительство левых полос на отрезке с шестого по седьмой километр.

С опережением графика ведут работы и на разворотной эстакаде на четвертом километре дороги, где уже полностью завершили установку металлических пролетов и ведут работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты.

Напомним, из-за строительных работ в начале июня на участке с шестого по седьмой километр южного подъезда Ростова закрыли две из четырех полос дороги.

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