На год раньше завершат развязку на южном подъезде к Ростову

Развязку на седьмом километре должны были закончить в 2023 году, но из-за высокой востребованности участка приняли решение ввести ее в эксплуатацию на год раньше.
В настоящее время готовность объекта составляет 43%, дорожники уже установили три из пяти опор и смонтировали половину балок будущего моста, который входит в новый съезд Краснодар — Батайск. Кроме того, заканчивают строительство левых полос на отрезке с шестого по седьмой километр.
С опережением графика ведут работы и на разворотной эстакаде на четвертом километре дороги, где уже полностью завершили установку металлических пролетов и ведут работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты.
Напомним, из-за строительных работ в начале июня на участке с шестого по седьмой километр южного подъезда Ростова закрыли две из четырех полос дороги.