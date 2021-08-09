На год раньше завершат развязку на южном подъезде к Ростову

В настоящее время готовность объекта составляет 43%, дорожники уже установили три из пяти опор и смонтировали половину балок будущего моста, который входит в новый съезд Краснодар — Батайск. Кроме того, заканчивают строительство левых полос на отрезке с шестого по седьмой километр.