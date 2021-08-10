Домашняя арена ГК «Ростов-Дон» будет перенесена в училище олимпийского резерва

За время ремонта вместимость спортивного объекта увеличат до трех тысяч мест.
Домашней площадкой гандболисток станет крытый манеж, который строят на территории Ростовского училища олимпийского резерва. Ввод в эксплуатацию запланировали на апрель 2022 года, после чего манеж приспособят для проведения тренировок и игр гандбольного клуба.
Манеж площадью почти в пять тысяч квадратных метров уже готов на 43%.
Ранее стало известно, что на левом берегу Дона построят Ледовый дворец, бассейн и современный микрорайон.