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Домашняя арена ГК «Ростов-Дон» будет перенесена в училище олимпийского резерва

10 августа 2021, 11:55
Фото: vk.com/rostovhandball
Дворец спорта, который сейчас является домашней ареной гандбольного клуба «Ростов-Дон», с 2022 года закроют на капитальный ремонт, сообщили в областном правительстве.

За время ремонта вместимость спортивного объекта увеличат до трех тысяч мест.

Домашней площадкой гандболисток станет крытый манеж, который строят на территории Ростовского училища олимпийского резерва. Ввод в эксплуатацию запланировали на апрель 2022 года, после чего манеж приспособят для проведения тренировок и игр гандбольного клуба.

Манеж площадью почти в пять тысяч квадратных метров уже готов на 43%.

Фото: donland.ru

Ранее стало известно, что на левом берегу Дона построят Ледовый дворец, бассейн и современный микрорайон.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Спорт
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