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Из здания суда в Ленобласти после оглашения приговора сбежали двое мужчин

10 августа 2021, 13:40
Фото: pxhere.com
По информации РЕН ТВ 10 августа, после оглашения приговора двое братьев сбежали из здания суда в Ленинградской области.

Как пишет iz.ru, о произошедшем в отделении полиции сообщила помощник мирового судьи. Михаил М. 1986 года рождения вместе с братом Николаем М. 1981 года рождения сбежали через окно после того, как услышали приговор. Как сообщает источник, младший из братьев был приговорен к отбыванию в колонии строгого режима на срок один год. Второму дали два года и 6 месяцев строгого режима.

Мужчин судили по статьям “Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью” и “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”.

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