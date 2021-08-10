Из здания суда в Ленобласти после оглашения приговора сбежали двое мужчин

Как пишет iz.ru, о произошедшем в отделении полиции сообщила помощник мирового судьи. Михаил М. 1986 года рождения вместе с братом Николаем М. 1981 года рождения сбежали через окно после того, как услышали приговор. Как сообщает источник, младший из братьев был приговорен к отбыванию в колонии строгого режима на срок один год. Второму дали два года и 6 месяцев строгого режима.