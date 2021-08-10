Как ростовчане возмущены охотой на безмасочников и чем их пугают из-за коронавируса

В Ростовской области 4 августа ввели новые ограничения из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Перестали работать бани, сауны и аквапарки, а в некоторые заведения теперь впускают только по сертификату о вакцинации, либо по отрицательному тесту на коронавирус. В том числе это касается кафе и ресторанов.