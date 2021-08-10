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Как ростовчане возмущены охотой на безмасочников и чем их пугают из-за коронавируса

10 августа 2021, 04:41
Фото: pixabay
Жителей Ростовской области оказались сильно возмущены рейдами по соблюдению масочного режима, а в родительских чатах пугают дистанционным обучением. Как новые ограничения сказались на жизни в регионе, в обзоре RostovGazeta.

Ограничения

В Ростовской области 4 августа ввели новые ограничения из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Перестали работать бани, сауны и аквапарки, а в некоторые заведения теперь впускают только по сертификату о вакцинации, либо по отрицательному тесту на коронавирус. В том числе это касается кафе и ресторанов.

Фото: pixabay

Вместе с этим отменили оказание плановой медицинской помощи. Залы в кинотеатрах и театрах теперь могут быть заполнены только на 30%.

Рейды и возмущения

На фоне ограничений был усилен контроль за соблюдением мер профилактики. Это проявилось в виде организации рейдов, которыми оказались недовольны люди.

В соцсетях горожане назвали это уже не борьбой с распространением болезни, а акцией против местного населения. По их словам, штрафы для тех, кто не носит маски, являются очень высокими.

Фото: pixabay

Ростовчанам не нравится и то, что в городе установилась сильная жара и носить маски проблематично.

Чем пугают людей

После введения ограничений в родительских чатах стали распространять слухи о том, что в школах ввели дистанционное обучение. Это встревожило жителей региона и они попросили власти объяснить эту ситуацию.

Оказалось, что информация не соответствует действительности. Такие меры предлагал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, но инициативу пока не одобрили.

Фото: pixabay

В правительстве региона попросили не нагнетать ситуацию и не делать ложных выводов.

Ситуация с коронавирусом

Пока введенные меры не помогают, так как каждый день заражаются более 450 человек. Общее число пациентов достигло 113379 жителей региона, вылечили 99999 граждан.

Фото: pixabay

Умерли из-за коронавируса 5386 пациентов с коронавирусом. Вакцинацию прошли более 1,2 миллиона добровольцев, а две прививки сделали 892 тысячи граждан.

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