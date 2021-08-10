Как ростовчане возмущены охотой на безмасочников и чем их пугают из-за коронавируса

Ограничения
В Ростовской области 4 августа ввели новые ограничения из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Перестали работать бани, сауны и аквапарки, а в некоторые заведения теперь впускают только по сертификату о вакцинации, либо по отрицательному тесту на коронавирус. В том числе это касается кафе и ресторанов.
Вместе с этим отменили оказание плановой медицинской помощи. Залы в кинотеатрах и театрах теперь могут быть заполнены только на 30%.
Рейды и возмущения
На фоне ограничений был усилен контроль за соблюдением мер профилактики. Это проявилось в виде организации рейдов, которыми оказались недовольны люди.
В соцсетях горожане назвали это уже не борьбой с распространением болезни, а акцией против местного населения. По их словам, штрафы для тех, кто не носит маски, являются очень высокими.
Ростовчанам не нравится и то, что в городе установилась сильная жара и носить маски проблематично.
Чем пугают людей
После введения ограничений в родительских чатах стали распространять слухи о том, что в школах ввели дистанционное обучение. Это встревожило жителей региона и они попросили власти объяснить эту ситуацию.
Оказалось, что информация не соответствует действительности. Такие меры предлагал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, но инициативу пока не одобрили.
В правительстве региона попросили не нагнетать ситуацию и не делать ложных выводов.
Ситуация с коронавирусом
Пока введенные меры не помогают, так как каждый день заражаются более 450 человек. Общее число пациентов достигло 113379 жителей региона, вылечили 99999 граждан.
Умерли из-за коронавируса 5386 пациентов с коронавирусом. Вакцинацию прошли более 1,2 миллиона добровольцев, а две прививки сделали 892 тысячи граждан.