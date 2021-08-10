Подрядчика заставили устранить нарушения в строящейся инфекционной больнице в Ростове

Напомним, что изначально больницу хотели построить за 2,6 миллиарда рублей, но со временем стоимость проекта выросла до 3,2 миллиарда рублей. Сдать объект должны были 31 июля 2021 года, но медицинское учреждение так и не открыли.
«Сейчас строительно-монтажные работы завершены. Выполняются пусконаладочные работы, устраняются замечания, выданные региональными Гостройнадзором и Ростехнадзором», — сказано в сообщении.
Кроме того, идет оформление документов, необходимых для открытия больницы. Но сроки ввода ее в эксплуатацию пока не называют.
Горожане уже недовольны срывами сроков и жалуются, что учреждение до сих пор закрыто, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом в регионе.