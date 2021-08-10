Ростовчанка заплатила за пиццу 120 тысяч рублей и осталась голодной

Теперь по заявлению ростовчанки возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование с целью найти причастных к преступлению, а также напоминают жителям Ростова-на-Дону использовать только проверенные другими клиентами сервисы доставки и никогда не вводить личные данные и реквизиты счетов на сайтах, чья подлинность еще не была доказана.