Ростовчанка заплатила за пиццу 120 тысяч рублей и осталась голодной

Ростовчанка обратилась в полицию с жалобой о краже денег с ее личного счета. Жительница Ростова-на-Дону наткнулась на сайт доставки, откуда захотела заказать пиццу, однако сайт оказался поддельным, а реквизитами ее банковской карты воспользовались злоумышленники. После ввода данных банковского счета с карты женщины списали более 120 тысяч рублей.
Теперь по заявлению ростовчанки возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование с целью найти причастных к преступлению, а также напоминают жителям Ростова-на-Дону использовать только проверенные другими клиентами сервисы доставки и никогда не вводить личные данные и реквизиты счетов на сайтах, чья подлинность еще не была доказана.
Ранее в Ростове-на-Дону главный ревматолог был обманут мошенниками на 1 миллион рублей - злоумышленники притворились банковскими сотрудниками.