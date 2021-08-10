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Ростовчанка заплатила за пиццу 120 тысяч рублей и осталась голодной

10 августа 2021, 12:19
Фото: pixabay.com
Жительница Ростова-на-Дону воспользовалась поддельным сайтом доставки, который списал с ее карты больше 120 тысяч рублей, об этом рассказали в региональном УМВД.

Ростовчанка обратилась в полицию с жалобой о краже денег с ее личного счета. Жительница Ростова-на-Дону наткнулась на сайт доставки, откуда захотела заказать пиццу, однако сайт оказался поддельным, а реквизитами ее банковской карты воспользовались злоумышленники. После ввода данных банковского счета с карты женщины списали более 120 тысяч рублей.

Теперь по заявлению ростовчанки возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование с целью найти причастных к преступлению, а также напоминают жителям Ростова-на-Дону использовать только проверенные другими клиентами сервисы доставки и никогда не вводить личные данные и реквизиты счетов на сайтах, чья подлинность еще не была доказана.

Ранее в Ростове-на-Дону главный ревматолог был обманут мошенниками на 1 миллион рублей - злоумышленники притворились банковскими сотрудниками.

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