В Ростове вновь сдвинули срок сдачи отеля Hyatt, который строили к ЧМ-2018

Генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий в интервью издания «Коммерсантъ-Юг» рассказал, что официальная сдача здания в эксплуатацию состоится сразу после сбора всей необходимой документации. Пока дату открытия Hyatt Regency Rostov не объявили, но для управления им уже создали ООО «Премиум отель Ростов».
В начале года сообщалось, что здание сдадут в июне, однако сроки вновь сместились. Люксовый отель на 188 номеров и 29 апартаментов должен был быть построен к ЧМ по футболу 2018 года, но открытие отеля так и не состоялось.