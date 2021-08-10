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В Ростове вновь сдвинули срок сдачи отеля Hyatt, который строили к ЧМ-2018

10 августа 2021, 14:33
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону срок сдачи отеля Hyatt Regency Rostov вновь перенесли на конец августа, об этом в одном из своих интервью сообщил генеральный директор компании-инвестора Сергей Сапотницкий.

Генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий в интервью издания «Коммерсантъ-Юг» рассказал, что официальная сдача здания в эксплуатацию состоится сразу после сбора всей необходимой документации. Пока дату открытия Hyatt Regency Rostov не объявили, но для управления им уже создали ООО «Премиум отель Ростов».

В начале года сообщалось, что здание сдадут в июне, однако сроки вновь сместились. Люксовый отель на 188 номеров и 29 апартаментов должен был быть построен к ЧМ по футболу 2018 года, но открытие отеля так и не состоялось.

Ранее объем инвестиций, вложенных в здание, уже превысил 10 миллиардов рублей.

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