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Жители Ростовской области требуют снять ограничения на занятия спортом

10 августа 2021, 08:22
Фото: instagram.com/golubev.v.u
Жителей Ростовской области крайне возмутили ограничения, касающиеся занятий спортом, обсуждения развернулись в соцсети.

С 4 августа в регионе ввели новые ограничения по коронавирусу, мера вызвана тяжелой ситуацией из-за распространения инфекции. В частности, без сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста запретили посещать фитнес-центры и спорт-клубы, были закрыты бассейны, сауны и аквапарки. Посещаемость заведений фитнес-индустрии только за первые три дня действия ограничений снизилась на 70%.

Это вызвало непонимание со стороны населения, комментарии появились под постом губернатора области Василия Голубева о строящихся спортивных объектах.

Фото: instagram.com/golubev.v.u

«Разговор за спорт, а спортом люди заниматься не могут из-за ограничений. Спорт — это здоровье, укрепление иммунной системы, мы боремся с вирусом, но ограничиваем спорт. Парадокс», — написал один из комментаторов.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс — это прекрасно! Но вот сможем ли мы в него попасть? Почему закрыты бассейны! Почему ограничивают, то что рекомендуют все врачи? Почему люди, заплатив за абонемент, не могут попасть в бассейн? Вирусы не живут в хлорированной воде, откройте бассейны!», — потребовала другая жительница области.

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