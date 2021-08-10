Жители Ростовской области требуют снять ограничения на занятия спортом

«Физкультурно-оздоровительный комплекс — это прекрасно! Но вот сможем ли мы в него попасть? Почему закрыты бассейны! Почему ограничивают, то что рекомендуют все врачи? Почему люди, заплатив за абонемент, не могут попасть в бассейн? Вирусы не живут в хлорированной воде, откройте бассейны!», — потребовала другая жительница области.