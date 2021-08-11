Две женщины с ножом напали на пенсионера в Ростовской области

В полицию обратился житель хутора Старая Станица и заявил, что к нему пришли две незнакомки и стали требовать деньги. Они угрожали ему ножом, после чего избили.
Пенсионеру пришлось отдать все свои сбережения, а также телефон. Полицейские задержали двух женщин в возрасте 44 и 23 года, они обе были судимы.
По словам одной из подозреваемых, ее муж работал у потерпевшего и ему мало заплатили. Из-за этого они пошли на преступление.
По факту разбоя завели уголовное дело, одну из фигуранток заключили под стражу.