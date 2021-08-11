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Две женщины с ножом напали на пенсионера в Ростовской области

11 августа 2021, 05:03
Фото: pixabay
В Ростовской области задержали двух вооруженных женщин, которые ограбили пенсионера, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель хутора Старая Станица и заявил, что к нему пришли две незнакомки и стали требовать деньги. Они угрожали ему ножом, после чего избили.

Пенсионеру пришлось отдать все свои сбережения, а также телефон. Полицейские задержали двух женщин в возрасте 44 и 23 года, они обе были судимы.

По словам одной из подозреваемых, ее муж работал у потерпевшего и ему мало заплатили. Из-за этого они пошли на преступление.

По факту разбоя завели уголовное дело, одну из фигуранток заключили под стражу.

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