Минеева заявила о росте выручки в пандемию у 16% предпринимателей

Согласно данным статистики, 1,95 млн малых и средних предприятий прекратили свое существование за период пандемии. Исследование показало, что общее число МСП уменьшилось более чем на 240 тысяч, или на 4,2%, до 5,6 млн. Наибольшие убытки потерпела сфера одежды и обуви, их продажи уменьшились более чем на 38%. Отметим, что и гостинично-ресторанный бизнес понес значительные убытки, его продажи упали на 37%. Бизнес по продажам зоотоваров также оказался в кризисе, продажи упали на 33%.