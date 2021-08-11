Минеева заявила о росте выручки в пандемию у 16% предпринимателей

“Треть респондентов — 31,1% - отметили, что выручка сократилась на 10−30%. У 15% опрошенных выручка упала почти наполовину. И 17% рассказали о колоссальном падении выручки в 90−100%. И почти 16% респондентов говорят о том, что выручка по сравнению с периодом 2019 года только возросла. У любого кризиса есть не только знак “минус”, но и “плюс”, - рассказала столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.
По информации regnum.ru, предприниматели столицы России назвали три наиболее востребованных вида поддержки. В их число вошли: компенсация затрат на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, компенсация процентной ставки субъектам МСП по новым кредитам до 8% годовых для приоритетных отраслей, а также отсрочка срока уплаты торгового сбора.
“Респонденты говорили о самых болевых точках: опрошенным не удалось воспользоваться, к примеру, субсидиями на коммунальные платежи или получить инвестиционный налоговый вычет для предприятий, получивших статус “Московский инвестор”, - сообщила Минеева.
Согласно данным статистики, 1,95 млн малых и средних предприятий прекратили свое существование за период пандемии. Исследование показало, что общее число МСП уменьшилось более чем на 240 тысяч, или на 4,2%, до 5,6 млн. Наибольшие убытки потерпела сфера одежды и обуви, их продажи уменьшились более чем на 38%. Отметим, что и гостинично-ресторанный бизнес понес значительные убытки, его продажи упали на 37%. Бизнес по продажам зоотоваров также оказался в кризисе, продажи упали на 33%.
Около 20% торгово-сервисных предприятий закрылись за период с апреля по декабрь 2020 года от числа работавших в феврале-марте. Сильнее всех пострадали модный ретейл, туристическая индустрия, фитнес-центры, книжные лавки и предприятия общепита.
Татьяна Минеева не раз говорила о том, что для улучшения ситуации в сфере малого и среднего бизнеса необходима системная совместная работа предпринимателей и властей.
Наименее убыточными оказались представители МСП в таких отраслях, как аптеки, ретейл строительных товаров и АЗС. На данный момент они уже вернулись на прибыль до пандемийного периода. Отметим, что другие отрасли все еще сталкиваются с определенными сложностями. В частности, в некоторых сферах бизнеса все еще действуют ограничительные меры, а также наблюдается снижение покупательской способности.
По мнению экспертов, ослабление ограничительных мер в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации, а также увеличение числа вакцинированных граждан сможет содействовать предпринимателям для восстановления экономической стабильности в 2021 году.