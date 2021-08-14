Более 450 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Ростове до конца 2021 года

Уже второй за 2021 год демонтаж объектов рекламы пройдет в Ростове-на-Дону. Управление наружной рекламы города сообщили, что начнут поиски подрядчика для демонтажа после размещения заявки 16 августа. Всего будущий исполнитель произведет демонтаж более 450 единиц объектов рекламы, а сами работы пройдут в сентябре этого года.