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Более 450 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Ростове до конца 2021 года

14 августа 2021, 15:50
Фото: Pixabay
В Ростове произведут демонтаж более чем 450 рекламных вывесок, баннеров и других конструкций, об этом объявила администрация города.

Уже второй за 2021 год демонтаж объектов рекламы пройдет в Ростове-на-Дону. Управление наружной рекламы города сообщили, что начнут поиски подрядчика для демонтажа после размещения заявки 16 августа. Всего будущий исполнитель произведет демонтаж более 450 единиц объектов рекламы, а сами работы пройдут в сентябре этого года.

Также администрация Ростова-на-Дону сообщила, что в городе планируют провести еще одну «зачистку» рекламных конструкций — уже сейчас число объектов демонтажа составляет больше 500 единиц.

Ранее предпринимателей Ростова-на-Дону заставили избавиться от более чем сотни рекламных вывесок.

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