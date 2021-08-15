ФК «Ростов» проиграл ЦСКА в домашнем матче

Игра в рамках четвертого тура РПЛ проходила на «Ростов-Арене» 14 августа и закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.
Уже на восьмой минуте встречи футболист ЦСКА Яка Бийол забил первый гол в ворота ростовчан. Второй гол на 35-й минуте забил Федор Чкалов. Во втором тайме ростовчанин Данил Глебов сумел забить в ворота противника, но это был единственный гол хозяев. Третий мяч в ворота желто-синих забил игрок ЦСКА Константин Марадишвили.
Как прокомментировал матч главный тренер «Ростова» Юрий Семин, пропущенный гол в самом начале встречи сильно повлиял на настрой команды. Ростовчане сильно уступили ЦСКА в первом тайме, а во втором хоть и выравняли немного положение, не смогли удержать матч в напряжении до конца игры.