ФК «Ростов» проиграл ЦСКА в домашнем матче

Уже на восьмой минуте встречи футболист ЦСКА Яка Бийол забил первый гол в ворота ростовчан. Второй гол на 35-й минуте забил Федор Чкалов. Во втором тайме ростовчанин Данил Глебов сумел забить в ворота противника, но это был единственный гол хозяев. Третий мяч в ворота желто-синих забил игрок ЦСКА Константин Марадишвили.