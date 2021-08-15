На Ворошиловском проспекте в Ростове столкнулись полицейский УАЗ и Toyota

Инцидент произошел в 20.20 мск на Ворошиловском проспекте, полицейский УАЗ столкнулся с иномаркой. В происшествии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства аварии в УГИБДД не сообщили, по факту ДТП начали проверку.
По свидетельствам очевидцев, УАЗ отъезжал от полицейского участка и столкнулся с Toyota Corolla.
Кроме того, в ночь на 14 августа в ДТП на трассе М-4 «Дон» погибла 18-летняя девушка. Водитель Daewoo Nexia не смог справиться с управлением, врезался в бетонное ограждение, от чего его 18-летняя пассажирка вылетела через лобовое стекло. Девушка была не пристегнута и погибла на месте.