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На Ворошиловском проспекте в Ростове столкнулись полицейский УАЗ и Toyota

15 августа 2021, 05:39
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В центре Ростова-на-Дону вечером 14 августа столкнулись Toyota Corolla и полицейский УАЗ, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 20.20 мск на Ворошиловском проспекте, полицейский УАЗ столкнулся с иномаркой. В происшествии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства аварии в УГИБДД не сообщили, по факту ДТП начали проверку.

По свидетельствам очевидцев, УАЗ отъезжал от полицейского участка и столкнулся с Toyota Corolla.

Кроме того, в ночь на 14 августа в ДТП на трассе М-4 «Дон» погибла 18-летняя девушка. Водитель Daewoo Nexia не смог справиться с управлением, врезался в бетонное ограждение, от чего его 18-летняя пассажирка вылетела через лобовое стекло. Девушка была не пристегнута и погибла на месте.

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