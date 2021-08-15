Семьи погибших на комбинате «Каменский» начали получать компенсацию

Взрыв произошел 29 июля в одном из цехов, сразу после взрыва вспыхнул пожар, пострадали семь человек. Пострадавших с ожогами от 80 до 100% тела доставили в реанимацию, где они умерли в течение нескольких дней. Губернатор Ростовской области поручил выплатить родственникам погибших по одному миллиону рублей.