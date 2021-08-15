Семьи погибших на комбинате «Каменский» начали получать компенсацию

Взрыв произошел 29 июля в одном из цехов, сразу после взрыва вспыхнул пожар, пострадали семь человек. Пострадавших с ожогами от 80 до 100% тела доставили в реанимацию, где они умерли в течение нескольких дней. Губернатор Ростовской области поручил выплатить родственникам погибших по одному миллиону рублей.
Сейчас начали выплачивать компенсацию от Минпромторга России, которому принадлежит химическое предприятие. Как рассказал супруг одной из погибших, его семье начислили десять миллионов рублей. Компенсацию начислили на смаого супруга погибшей, их двоих детей и родителей сотрудницы комбината.
Родственники остальных погибших получают различные суммы, их размер зависит от оклада сотрудников комбината.