Торговцы с аксайских рынков потребовали перестать уничтожать малый бизнес

В воскресенье, 15 августа, на улице Пушкинской состоялась встреча с депутатом КПРФ. На нее пришли бизнесмены с оцепленных рынков и заявили о своих правах.
На улице поставили оборудование и дали выступить всем желающим.
«Нам говорят, что земельные участки находятся в незаконной собственности. Тогда почему нельзя сделать все законно и не уничтожать малый бизнес», — заявила одна из выступающих.
Напомним, что 27 апреля силовики оцепили рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» из-за выявленных нарушений. Из-за этого тысячи людей остались без работы.