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Торговцы с аксайских рынков потребовали перестать уничтожать малый бизнес

15 августа 2021, 18:33
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону предприниматели с закрытых рынков в Аксайском районе попросили перестать уничтожать малый бизнес, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В воскресенье, 15 августа, на улице Пушкинской состоялась встреча с депутатом КПРФ. На нее пришли бизнесмены с оцепленных рынков и заявили о своих правах.

На улице поставили оборудование и дали выступить всем желающим.

«Нам говорят, что земельные участки находятся в незаконной собственности. Тогда почему нельзя сделать все законно и не уничтожать малый бизнес», — заявила одна из выступающих.

Напомним, что 27 апреля силовики оцепили рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» из-за выявленных нарушений. Из-за этого тысячи людей остались без работы.

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